"Настоящий кошмар". Российский футболист высказался о работе с Бердыевым

Воспитанник казанского "Рубина" Артур Сагитов в интервью Sport.business-gazeta.ru рассказал об опыте работы с экс-тренером "Кайрата" Курбаном Бердыевым.

- Помните свою первую тренировку у Бердыева?

- Еще бы! Это был настоящий кошмар для меня. Меня трясло! Я встаю в круг, где играем в одно касание. Там Бухаров, Азмун - приколисты, которые любят поржать над кем-то. И они начали лупить передачами - я ничего не могу принять. Бекиевич подходит: "Да чем там вообще занимаются у вас в школе? У тебя же вообще техники нет!" Подумал, ну все, попал. Теперь обратно в дубль, больше сюда не вернусь.

В конце занятия подключили к упражнению, где надо три-четыре раза набить мяч, отдать в руки, а он тебе накидывает и ты должен с лету пробить. Я начинаю набивать, и у меня мяч падает. Бухаров уже не может удержаться от смеха. Мол, кого привели вообще? Камболов на правах капитана подошёл: "Тебя чего трясет? Ты же тут не просто так, значит, умеешь. Не обращай внимания на шутки. Просто делай свою работу и все. Сконцентрируйся на футболе".

- Что было дальше?

– Удары с лета. Азмун четко клал мяч по углам. Подходит моя очередь, мне накидывают мяч, и я просто по нему промахиваюсь! Бухаров катался от смеха… Иду и думаю: "Все, конец». Уже размышляю, в какую команду могу перейти. Курбан Бекиевич в этот момент подзывает, ставит конус и на него кладет мяч - бей. Я ударил и… попал по конусу. Опять дикий смех. Он говорит: "А давайте-ка вы все с конуса пробьете". Подходит игрок основы и тоже по конусу лупит. Получалось далеко не у всех. После этого Курбан Бекиевич говорит: "Я тебе даю месяц, чтобы ты отточил навык. Должен бить так, чтобы мяч прямо летел. Потом, когда это освоишь, будешь уже направлять по углам". Он просто увидел, что я психологически на дне, поэтому так сделал. В этом весь он - сильнейший психолог. Когда видит, что кто-то возвышаться начинает, он приспускает на землю игрока и наоборот. У него всегда есть вот такой баланс.

Он очень помогал мне с занятиями после тренировок. Со всеми мог заниматься индивидуально. У него нет любимчиков, он никого не выделяет. Для меня это идеальный тренер, лучше я не видел и вряд ли увижу.

- За счет чего команды Бердыева так выступали?

- За счет отношения в первую очередь. У него в командах игроки всегда знают, что нужно делать на поле. Лично меня он водил за руку и показывал, что куда и как. Даже каждый аут мы разбирали. Тогда тренерский штаб вел статистику, что чуть ли не 80 процентов голов приходит из аутов. Очень много внимания уделяли этому компоненту.

Разбор мелочей был сумасшедший. Если этот игрок мяч принимает, у него та нога, если другой, то вторая. Все футболисты знали, кто и что будет делать. За счет этого и был результат. Да, во втором круге у нас результат был не ахти, но тогда не было звездных игроков. Раньше у него были Нобоа, который сейчас весь "Сочи" за собой тянет, высочайшего уровня Домингес, Карадениз… А тут у него три игрока, которые вот только пришли, даже ногой еще не вступили на этот уровень. Мы, по сути, туда зашли авансом. Кстати, когда я так один раз сказал, мне Камболов ответил: "Не смей такого говорить. Если ты тут, значит, ты этого заслуживаешь". Но я никогда не считал, что этого как-то заслужил. Возможно, показал себя работой на тренировках, но чтобы я был такой же сильный и талантливый как они - никогда бы не сказал.

Если обобщить про Бердыева: его отличает дотошность в тактике, особенное отношение к игрокам и мощнейшая психологическая работа. Про его сильные качества можно говорить долго. Я бы наоборот очень надолго задумался, если бы спросили про его минусы.

- Уход Бердыева насколько был болезнен лично для вас?

- Очень. Я бы точно прибавил, останься он в команде. Но, с другой стороны, не факт, что я бы сам остался в "Рубине". Была история, когда мы были на зимних сборах. Я косякнул и меня отправили в дубль. Что было? Да глупость по молодости сделал: во время тренажерной работы, когда крутил велосипед, достал телефон. Ко мне сразу подходит один из тренеров и спрашивает: "Ты чего делаешь? Тренировка же идет, какой телефон?". А мне 18 лет, кажется, что это нормально: "А что такого-то?"

- То есть это не Бердыев увидел, а помощники?

- А какая разница? Он знает все, что происходит в команде. Даже если бы я в городе в какое-то заведение сходил, он бы об этом сразу знал. Телефон был первым косяком. Потом была история, когда я вышел в прямой эфир в соцсетях и позволил себе сказать лишнего. 100 человек смотрело эфир и это моментально дошло до Курбана Бекиевича. Ну и все, на утро меня будят стуком в номер: "Давай-ка иди, играй за дубль, там подумай". Мне тогда все это казалось нормальным, не сделал ничего особенного, я прав.

После нескольких тренировок и игр с молодежкой меня вызвали сыграть товарищеский матч с "Динамо" уже за основную команду. Еду туда, идет игра, 1:2 проигрывали, я вышел и сравнял. Думаю: "Да, теперь все нормально будет". Мне передают, что в лобби ждет Бекиевич. Иду к нему, а он говорит: "Ты чуть слабоват для премьер-лиги, я считаю, что тебе нужно съездить в аренду". Да как так? Я же гол забил! Был в шоке что происходит. Расстроился, в общем.

69-летний специалист тренировал "Рубин" с 2001 по 2013 год, а затем с 2017 по 2019-й. С 2021 года он возглавлял "Кайрат". Под руководством Бердыева клуб завоевал Кубок Казахстана и выступил на групповой стадии Лиги конференций. В алматинском клубе его сменил Кирилл Кекер.

Об уходе Бердыева из "Кайрата" было объявлено 6 июня.

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