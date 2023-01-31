Нападающий "Зенита" вынес вердикт Нуралы Алипу

Нападающий "Зенита" Иван Сергеев высказался о защитнике сборной Казахстана, защищающего цвета петербургского клуба Нуралы Алипа, сообщает "Чемпионат". Российский форвард объяснил, почему не смог посетить свадьбу Алипа и назвал факторы, которые помогут Алипу выступать в основе.

- Вы дружите с Алипом. И в день финала ЧМ он женился, но вы не поехали.

- Да, была свадьба. Он приглашал. Я не смог поехать из-за удаления зуба. Дима Чистяков ездил, я передал подарок. Поздравили, все отлично. Конечно, обидно, что не попал.

- С ним продлили контракт – он действительно способен бороться за место в основе?

- Конечно. Он хороший футболист. Так еще и левоногий. Постоянно вызывается в сборную. У него есть все качества и задатки для игры в основе. Человеческие качества у него тоже на высоком уровне. Мы хорошо втроем общаемся. У них с Чистяковым конкуренция еще, но это не мешает.

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