Нападающий сборной Казахстана не намерен оставаться в клубе ФНЛ

Форвард российского "Ротора" и сборной Казахстана Алексей Щеткин желает покинуть свой нынешний клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летним Щеткиным интересуются казахстанские клубы. Один из них - "Актобе", однако для клуба из одноименного города он не является приоритетной кандидатурой.

"Актобе" выходил и на других форвардов команд КПЛ с соответствующим предложением.

В текущем сезоне ФНЛ, второго по значимости дивизиона России, Щеткин сыграл 12 матчей, в которых забил три гола. Его команда неудачно выступает в турнире и уже опустилась в зону вылета.