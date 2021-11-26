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Нападающий сборной Казахстана не намерен оставаться в клубе ФНЛ

Нападающий сборной Казахстана не намерен оставаться в клубе ФНЛ
©ФК "Ротор"
Новости спорта Футбол Россия

Форвард российского "Ротора" и сборной Казахстана Алексей Щеткин желает покинуть свой нынешний клуб, сообщает корреспондент Vesti.kz.

30-летним Щеткиным интересуются казахстанские клубы. Один из них - "Актобе", однако для клуба из одноименного города он не является приоритетной кандидатурой.

"Актобе" выходил и на других форвардов команд КПЛ с соответствующим предложением.

В текущем сезоне ФНЛ, второго по значимости дивизиона России, Щеткин сыграл 12 матчей, в которых забил три гола. Его команда неудачно выступает в турнире и уже опустилась в зону вылета.

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Метки:
Щеткин Алексей Казахстанцы за границей Ротор ФК КПЛ-2021 Актобе ФК

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