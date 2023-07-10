"Надежда практически потерялась". Конкурент Алипа по "Зениту" сделал неожиданное признание

Защитник "Зенита" Роберт Ренан, признался, что в самом начале своей карьеры столкнулся с трудностями и был готов сдаться. После того, как ему отказали в восьмой подряд футбольной школе в Бразилии, он уже был готов отказаться от своей мечты стать профессиональным футболистом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Вся заслуга принадлежит моим родителям. Каждый раз, когда получал от ворот поворот, папа и мама говорили: "Не переживай, все сложится, главное, не опускай рук и пробуй еще".

Мне тоже, конечно, не хотелось отказываться от мечты. Но в какой-то момент пришлось сложно. Более того, надежда практически потерялась. Тогда даже сказал родителям: "Буду играть только в свое удовольствие на любительском уровне". Но они продолжали в меня верить до последнего и, как выяснилось, до победного — на девятый раз меня приняли в клуб "Новуризонтино" в Сан-Паулу. И все в итоге сложилось! Это была большая семейная победа. И, конечно, огромная для всех радость.

У любого ребенка или подростка в моем окружении существовал риск выбрать не тот путь. Но мне опять же очень помог отец. Он всегда говорил: оно того не стоит, лучше сконцентрироваться на том-то и том-то. Благодаря папе я сейчас перед вами и записываю это интервью", - приводит слова Ренана "Матч ТВ".