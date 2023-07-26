Два мяча было забито в матче "Зенита" и "Ахмата" с Алипом и Быстровым в составе

В Санкт-Петербурге состоялся матч первого тура группового этапа Кубка России по футболу между "Зенитом" и грозненским "Ахматом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Хозяева поля, в составе которых все 90 минут на поле провел защитник сборной Казахстана Нуралы Алип одержали победу со счетом 2:0.
Забитыми голами отметились Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудиньо (80).
Отметим, что в составе "Ахмата" всю встречу сыграл другой защитник национальной команды Марат Быстров.
Загрузка матч-центра...
Реклама