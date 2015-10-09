Магомед Адиев возглавил новый клуб РПЛ и раскрыл детали переговоров

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавил "Крылья Советов", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.

Контракт с 47-летним российским специалистом заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.

Адиев рассказал, как проходили переговоры с "Крыльями Советов".

"Предложение поступило после окончания чемпионата. Буквально через два-три дня со мной связался спортивный директор. Мы переговорили, встретились в Москве, после этого была встреча с главным спонсором нашим, Кубиным Вадимом Валентиновичем. Меня изначально, конечно, заинтересовало это предложение, но после этих встреч… Руководители мне изначально ничего такого не обещали. Они просто сказали, что мы хотим с вами встретиться и поговорить, услышать ваше видение всей этой ситуации, какие-то игровые моменты, как вы видите, наше сотрудничество. После этого, можно сказать, приняли и руководители клуба, и я в том числе [решение о] взаимном сотрудничестве. Думаю, это заняло, наверное, три-четыре дня", - заявил Адиев в интервью пресс-службе клуба.

Предыдущим местом работы Адиева были "Химки", куда он пришел в апреле. Под его руководством команда финишировала на 12-й месте в турнирной таблице российской премьер-лигт (РПЛ), сохранив место в высшем дивизионе.

Однако подмосковный клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне. "Крылья Советов" же выступят в РПЛ.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024.

Также он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.