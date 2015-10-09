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Магомед Адиев возглавил новый клуб РПЛ и раскрыл детали переговоров

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Магомед Адиев возглавил новый клуб РПЛ и раскрыл детали переговоров ©КФФ

Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавил "Крылья Советов", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.

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Бывший главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавил "Крылья Советов", передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу самарского клуба.

Контракт с 47-летним российским специалистом заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон.

Адиев рассказал, как проходили переговоры с "Крыльями Советов".

"Предложение поступило после окончания чемпионата. Буквально через два-три дня со мной связался спортивный директор. Мы переговорили, встретились в Москве, после этого была встреча с главным спонсором нашим, Кубиным Вадимом Валентиновичем. Меня изначально, конечно, заинтересовало это предложение, но после этих встреч… Руководители мне изначально ничего такого не обещали. Они просто сказали, что мы хотим с вами встретиться и поговорить, услышать ваше видение всей этой ситуации, какие-то игровые моменты, как вы видите, наше сотрудничество. После этого, можно сказать, приняли и руководители клуба, и я в том числе [решение о] взаимном сотрудничестве. Думаю, это заняло, наверное, три-четыре дня", - заявил Адиев в интервью пресс-службе клуба.

Предыдущим местом работы Адиева были "Химки", куда он пришел в апреле. Под его руководством команда финишировала на 12-й месте в турнирной таблице российской премьер-лигт (РПЛ), сохранив место в высшем дивизионе.

Однако подмосковный клуб не получил лицензию для участия в следующем сезоне. "Крылья Советов" же выступят в РПЛ.

Напомним, Адиев возглавлял сборную Казахстана в период 2022-2024 годов. Под его руководством национальная команда выиграла свою группу в Лиге наций-2022 и до последнего претендовала на путевку на Евро-2024.

Также он тренировал карагандинский "Шахтер" в 2021 и 2022 годах.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 30 20 7 3 59-23 67
2 Зенит 30 20 6 4 58-18 66
3 ЦСКА М 30 17 8 5 47-21 59
4 Спартак М 30 17 6 7 56-25 57
5 Динамо М 30 16 8 6 61-35 56
6 Локомотив М 30 15 8 7 51-41 53
7 Рубин 30 13 6 11 42-45 45
8 Ростов 30 10 9 11 41-43 39
9 Акрон Тл 30 10 5 15 39-55 35
10 Крылья Советов 30 8 7 15 36-51 31
11 Динамо Мх 30 6 11 13 27-35 29
12 Химки 30 6 11 13 35-56 29
13 Пари НН 30 7 6 17 27-54 27
14 Ахмат 30 4 13 13 27-48 25
15 Оренбург 30 4 7 19 28-56 19
16 Факел 30 2 12 16 14-42 18

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