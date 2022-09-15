Магомед Адиев отреагировал на предложение от клуба РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал информацию о том, что он является одним из кандидатов на пост главного тренера "Ахмата" из российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я сосредоточен на играх сборной, месяц назад я то же самое говорил. Связывался ли со мной "Ахмат"? Не хочу комментировать, потому что я сосредоточен на предстоящих матчах сборной Казахстана. Это как для меня нужно, так и для страны Казахстан. Какое предложение бы не было, я буду работать в предстоящих матчах", - сказал Адиев Metaratings.ru.

Адиев возглавил сборную Казахстана в мае нынешнего года. Под его руководством национальная команда лидирует в группе С Лиги наций, набрав 10 очков. В следующих матчах она 22 сентября дома сыграет с Белоруссией, а 25 сентября на выезде встретится с Азербайджаном.

Ранее с поста главного тренера "Ахмата" был уволен Андрей Талалаев.

Напомним, что минувшим летом Адиева отправляли в другой российский клуб "Урал". Кстати, ближайший матч в рамках десятого тура РПЛ "Ахмат" проведет на выезде с "Уралом" 17 сентября.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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