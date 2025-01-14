Лучший бомбардир чемпионата стал конкурентом Самородова. Известны подробности

Нападающий парагвайского клуба "Второе мая" Родриго Руис Диас подписал контракт с грозненским "Ахматом", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport 24. По словам агента футболиста Пабло Себальоса соглашение рассчитано на три с половиной года.

"Мы подписали контракт с "Ахматом" на 3,5 года", - сказал Себальос в интревью Sport24.

В сезоне-2024 25-летний форвард провел 22 матча за свой клуб, отметился семью голами и тремя результативными передачами, а также стал лучшим бомбардиром Клаусуры - осеннего чемпионата Парагвая.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.

Добавим, что Диас может сыграть как чистого форварда, так и вингера. На этих же позициях в "Ахмате" привычно видеть игрока сборной Казахстана Максима Самородова.