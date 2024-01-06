Лидер сборной Казахстана узнал свое грозное прозвище в "Зените"

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Иван Сергеев ответил на вопрос о дерзких игроках в составе сине-бело-голубых, сообщает Vesti.kz.

"Три самых дерзких игрока "Зенита"? Нурик (Нуралы Алип. - Прим. автора), если разозлить (смеется). Злить нельзя! Барриос и я могу, если выведут", - сказал Сергеев в видео на YouTube-канале "СБГ Шоу".

Отметим, что "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 36 очков за 18 матчей. Лидирует "Краснодар" с 38-ми баллами.