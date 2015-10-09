Легенда "Барселоны" нашел себе новый клуб в России: известны подробности

Бывший футболист каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес продолжит карьеру в России, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Mash на Спорте.

По информации источника, Алвес согласовал контракт с неназванным клубом российской Медиалиги. Сторонам осталось лишь решить вопрос оплаты. Бразилец хочет получить всю сумму за контракт сразу, а клуб - разбить ее на две равные части.

Также бразилец запросил автомобиль с личным водителем и дорогой номер в отеле.

42-летний Дани Алвес завершил карьеру футболиста в 2023 году. В 2024–2025 годах спортсмен провел 13 месяцев в тюрьме по обвинению в сексуальном насилии. Впоследствии его оправдали.

Последним клубом бразильца мексиканский "Пумас". После ареста футболиста клуб расторг с ним контракт.

Алвес является шестикратным чемпионом Испании в составе "Барселоны", двукратным чемпионом Франции вместе с ПСЖ, чемпионом Италии с "Ювентусом", а также трехкратным победителем Лиги чемпионов, двукратным обладателем Кубка УЕФА. В составе сборной Бразилии он стал олимпийским чемпионом (2021), а также по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019).