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"Крутой специалист". "Ахмат" получил оценку за назначение Адиева

"Крутой специалист". "Ахмат" получил оценку за назначение Адиева
©ФК "Ахмат"

Российское издание "Чемпионат" опубликовало подробный материал о назначении главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева на вакантный пост наставника грозненского "Ахмата". Автор считает, что специалисту по силам сохранить команду в РПЛ, сообщают Vesti.kz.

"Первый заход Адиева в качестве главного тренера клуба РПЛ оказался неудачным. Он покинул "Анжи" по окончании сезона, после чего в октябре 2019-го оказался в "Ахмате" всего на 10 дней. Затем - "Чайка" из Песчанокопского (2019–2021), переезд в Казахстан, работа в карагандинском "Шахтере" (2021–2022) и классный опыт в казахстанской национальной команде.

Кстати, Адиев не уходит из сборной, а будет совмещать пост вместе с работой в "Ахмате". В пятницу, 5 апреля, Магомеда уже представили грозненским футболистам. Сохранить "Ахмат" в РПЛ по итогам сезона будет проще, чем работать в терпящем бедствие "Анжи". Однако перед специалистом всё равно стоит серьезный вызов. Но, учитывая его результаты в Казахстане, "Ахмат" получил крутого специалиста", - считает автор.

Ранее в России высказали мнение, что работа в сборной Казахстана будет мешать Адиеву.

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Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Адиев Магомед Ахмат ФК Премьер-лига России Казахстан Россия Чечня Анжи Шахтер ФК

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