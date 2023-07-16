Критик Зайнутдинова сделал заявление о его игре в матче за Суперкубок России

В интервью для изданию "Газета.Ru", бывший защитник столичного ЦСКА, Владимир Пономарев, отметил, что казахстанский полузащитник Бахтиер Зайнутдинов проявил себя наилучшим образом в матче за Суперкубок России против петербургского "Зенита", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Молодые игроки не успели вписаться в игру, но в принципе выступили хорошо. Отличный матч, как ни странно, провел Зайнутдинов, мне он очень понравился, назову его лучшим в нашей команде. Милан Гайич неплохо сыграл в обороне, так что я думаю, что поражение было незаслуженным. Я хочу поздравить команду с хорошей игрой и пожелать им продолжать играть в том же духе", - заявил Пономарев.

Суперкубок России состоялся 15 июля на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани.

В основное время команды не смогли забить голы, и матч завершился вничью. Решение о победителе было принято в серии пенальти, где счет составил 5:4 в пользу сине-бело-голубых. Решающий удар, который принес победу, был реализован Робертом Ренаном.

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