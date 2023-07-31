Красная карточка казахстанца и пять пенальти. Клубы Зайнутдинова и Быстрова выдали триллер в РПЛ

В Грозном (Чеченская Республика) состоялся матч второго тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Местный "Ахмат", за который выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, принимал московский ЦСКА, в котором играет полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов. Оба футболиста вышли на поле в стартовых составах.

Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:2.

На 12 минуте Быстров получил прямую красную карточку. Во время атаки гостей мяч попал в руку Быстрову. Судья после просмотра VAR удалил казахстанца с поля и назначил пенальти. 11-метровый Федор Чалов и ЦСКА повел в счете.

На 27 минуте хозяева тоже получили возможность пробить пенальти. Счет сравнял Мохамед Конате.

Настоящий триллер развернулся в концовке первого тайма. Сначала на первой добавленной минуте Чалов с пенальти оформил дубль. Затем на десятой добавленной минуте ЦСКА тоже остался вдесятером после удаления Милана Гайича. И на 11 добавленной минуте Конате тоже оформил дубль, и тоже снова с пенальти. На перерыв команды ушли при счете 2:2.

На 79 минуте Чалов оформил хет-трик, в третий раз пробив 11-метровый.

А на шестой добавленной минуте "Ахмат" заработал еще одно удаление - за перебор желтых карточек поле покинул Андрей Семенов.

Несмотря на проблемы со связью, мы всё равно нашли возможность вам сообщить, что побеждаем «Ахмат» в серии пенальти 😄 pic.twitter.com/b7I2uQIsPf — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 30, 2023

ЦСКА идет на восьмом месте в РПЛ, набрав в двух матчах три очка. У "Ахмата" же два поражения в двух встречах, ноль баллов и 14 место.

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