Конкуренту Алипа за место в составе "Зенита" понизят зарплату

"Зенит", где на просмотре находится защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Нуралы Алип, сделал предложение его конкуренту за место в составе Ярославу Ракицкому, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, "Зенит" предложил в январе Ракицкому переподписать контракт на два года. Однако зарплата значительно уступает сумме предыдущего контракта (около 2,5 миллиона евро в год). Игрок еще не принял решения, а его агенты активно ищут другие варианты продолжения карьеры.

Напомним, Алипа называют заменой Ракицкому. Казахстанский защитник прошел с "Зенитом" сборы в ОАЭ, а теперь ведет подготовку в составе питерского клуба в Португалии. В матче с датским "Митьюлландом" он забил единственный и победный гол.