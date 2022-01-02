Конкурент Зайнутдинова? ЦСКА присматривается к "сербскому Месси"

Московский ЦСКА заинтересован в 24-летнем сербском полузащитнике Неманье Главчиче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации журналиста Горбатко Партизановича помимо армейцев, за которых выступает казахстанец Бахтиер Зайнутдинов на футболиста также претендует греческий ПАОК.

Сейчас, футболист которого прозвали "сербским Месси" выступает в чемпионате Хорватии за "Славен". Главчич может играть на нескольких позициях в середине поля, но предпочитает действовать в роли центрального полузащитника.

Сам воспитанник белградского "Партизана" намерен попробовать свои силы в более статусном чемпионате. Его контракт со "Славеном" истекает в июне.

"Мой контракт истекает летом, и после двух с половиной успешных сезонов в клубе естественно думать о дальнейших шагах. Жду начала трансферного периода, когда точно будет известно что-то большее", - заявил он сайту Alo.

Напомним, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с лета 2020 года. В текущем сезоне в составе армейского клуба казахстанец провел 14 матчей в РПЛ и забил два гола.