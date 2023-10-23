Конкурент Алипа прокомментировал непопадание в состав "Зенита"

Центральный защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков в интервью порталу "Спорт день за днем" высказался относительно своего статуса в составе петербургской команды, сообщают Vesti.kz.

Отметим, что Чистяков является конкурентом защитника сборной Казахстана Нуралы Алипа за место в обороне "Зенита".

- Не играю, наверное, потому что еще не готов. Нужно набрать физическую форму. Как ее наберу, тогда и буду играть.

- Вы довольны ролью запасного игрока?

- Каждый футболист не будет доволен, когда не играет. Ищу проблемы в себе. В этом только моя вина. Повторюсь, нужно набрать форму. А потом уже будем смотреть, кто будет играть.

- Вариант с уходом в аренду зимой не рассматриваете?

- Нет, не рассматриваю. Буду бороться за место в составе.

- Отставание "Зенита" от "Краснодара" сократилось до пяти очков. Верите, что к очному матчу, который пройдет 11 ноября, отставание удастся еще сократить?

- Конечно, верим в это. Но все покажут игры.

Отметим, что Чистяков принял участие в двух матчах РПЛ сезона-2023/24. На счету Алипа 11 игр в составе "Зенита" в текущем сезоне чемпионата России.

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