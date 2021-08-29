Команда форварда сборной Казахстана в шестой раз в восьми турах сыграла вничью в России

Волгоградский "Ротор", за который выступает футболист сборной Казахстана Алексей Щеткин, в шестой раз в восьми турах ФНЛ сыграл вничью, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ротор" сыграл вничью с "Томью" в Томске со счетом 1:1. На 44-й минуте "Томь" вышла вперед - Александр Ставпец реализовал пенальти. На 80-й минуте Игорь Школик восстановил равновесие.

Волгоградцы набрали девять очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице. "Томь" набрала десять очков и поднялась на 11-е место.

Щеткин не попал в заявку на этот матч - казахстанец также пропустил и игру прошлого тура против "Факела", а позже появилась информация, что форвард не сыграл из-за травмы.

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