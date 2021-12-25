Клуб РПЛ отреагировал на информацию об интересе к экс-форварду "Кайрата"

Член наблюдательного совета футбольного клуба "Химки" Роман Терюшков отреагировал на информацию в СМИ, что экс-футболист ЦСКА и "Кайрата" Вагнер Лав может перебраться в подмосковный клуб, сообщает Sport24.ru.

Клуб РПЛ хочет подписать экс-звезду "Кайрата"

"Вагнер - неплохой игрок. Многие клубы хотели бы видеть его в своем составе. Если честно, я когда-то давно-давно поддерживал и интересовался игрой ЦСКА и Вагнера в частности. Он - чистая десятка, нападающий. Не помешает ни одному из клубов, в том числе и "Химкам".

Мы его сейчас на 100 процентов не рассматриваем, это же надо вести переговоры, смотреть условия. Пока что это чисто гипотетическая история.

Интерес, наверное, к нему есть у всех. Мы - не исключение. Как игрок, он мне, безусловно, нравится. Вагнер - нападающий, который может решить исход любого матча", - сказал Терюшков.

Лав официально попрощался с "желто-черными" в конце ноября. За "Кайрат" он играл с лета 2020 года.

"Химки" идут на последнем, 16-м месте в таблице РПЛ, набрав 14 очков в 18 матчах.