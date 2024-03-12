Клуб игрока сборной Казахстана сотворил сенсацию в Кубке России

Футбольный клуб "Химки", в составе которого выступает защитник сборной Казахстана Лев Скворцов выбил из Кубка России финалиста предыдущего розыгрыша "Краснодар", сообщают Vesti.kz.
Встреча 1/4 финала первого этапа пути регионов на поле "Химок" завершилась со счетом 2:0. Забитыми голами отметились Хетаг Хосонов, реализовавший пенальти на 25 минуте и Олег Исаенко, забивший мяч на 57 минуте.
Скворцов в этой встрече остался на скамейке запасных. На его счету два матча в Кубке России и 13 игр в первой лиге.
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