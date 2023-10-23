Клуб игрока сборной Казахстана разгромили в чемпионате России

"Ахмат", за который выступает защитник сборной Казахстана Марат Быстров, потерпел разгромное поражение от "Ростова" в 12-м туре чемпионата России по футболу, сообщают Vesti.kz.
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Отличились Егор Голенков (34-я минута), Максим Осипенко (41-я, с пенальти) и Мохаммад Мохеби (53-я).
Быстров появился на поле на 90-й минуте, заменив Евгения Харина.
В следующем туре, 28 октября, "Ростов" дома примет "Локомотив", а "Ахмат" отправится в гости к "Зениту".
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