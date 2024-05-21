Клуб футболиста сборной Казахстана досрочно вышел в РПЛ

Подмосковные "Химки", за которые выступает футболист сборной Казахстана Лев Скворцов, досрочно гарантировали себе путевку в российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщают Vesti.kz.

Это стало известно по итогам матча 33-го тура первой лиги, в котором "Химки" одержали минимальную победу над "Кубанью" со счетом 1:0. Благодаря этому успеху подмосковный коллектив вернулся на первое место в таблице и гарантировал себе прямой выход в элиту.

Сам Скворцов в заявку на этот матч не попал. Защитник пропустил уже шесть матчей своей команды.

В нынешнем сезоне казахстанец провел девять матчей в составе "Химок". Это его второй сезон в команде.

Отметим, что ранее агент казахстанца Дмитрий Селюк отмечал, что в случае продвижения "Химок", контракт с игроком будет продлен еще на один год.