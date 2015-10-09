Российские "Зенит" и ЦСКА заинтересованы в трансфере крайнего нападающего стамбульского "Галатасарая" и сборной Турции по футболу Юнуса Акгюна, передают Vesti.kz.

По информации журналиста Али Начи Кучюка, оба клуба уже установили контакт со стамбульцами и готовят трансферные пакеты в размере 30 миллионов евро каждый.

При этом сам 26-летний футболист, являющийся воспитанником и одним из капитанов "Галатасарая", не хочет покидать команду в зимнее трансферное окно, так как нацелен на завоевание очередного чемпионского титула. Тем не менее игрок оставил окончательное решение по своему будущему за руководством клуба.

В текущем сезоне Акгюн провёл 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола (один - в Лиге чемпионов) и отдал одну результативную передачу.

Напомним, что за петербургский "Зенит" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

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