Казахстанский футболист забил победный гол за старейший клуб России

Казахстанский полузащитник Владимир Воменко принес победу своему клубу "Знамя Труда" в матче девятого тура ФНЛ-2 чемпионата России против "Чертаново", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды из Орехова-Зуева. Решающий гол Воменко забил на 58-й минуте, а на 74-й казахстанца заменили. При этом соперник играл в меньшинстве вследствие удалений Егора Панкова и Даниила Молоднякова на 16-й и 86-й минутах соответственно.

В таблице "Знамя Труда" с пятью очками занимает девятое место, а команда "Чертаново" с отставанием на один балл располагается на последней, 11-й строчке.

26-летний Воменко перешел в российскую команду этим летом, подписав контракт до 30 июня 2022 года (данные Transfermarkt). В Казахстане играл за "Экибастуз", "Иртыш", "Атырау", "Шахтер-Булат", "Астану-1964".

Также выступал за юношескую и молодежную сборные Казахстана.

"Знамя Труда" считается старейшим клубом в России. Он был основан в 1909 году. Наивысшим его достижением является выход в финал Кубка СССР 1962 года.

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