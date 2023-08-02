Казахстанский футболист вошел в антисборную чемпионата России

Футболист сборной Казахстана Марат Быстров, выступающий за грозненский "Ахмат", вошел в антисборную второго тура российской премьер-лиги, которую составил портал Soccer.ru.

Клуб Быстрова играл против московского ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счетом 3:2, причем все голы были забиты с пенальти.

Быстров на 12 минуте получил прямую красную карточку. Во время атаки гостей мяч попал в руку казахстанцу, а судья после просмотра VAR удалил его с поля и назначил 11-метровый.

"Дело не только в удалении, хотя красная карточка повлияла на игру "Ахмата". Быстров вместо того, чтобы блокировать соперника, оказался у линии ворот. Марат согнул руку в локте. Если бы расположил конечность вдоль тела, то появился бы шанс отбить мяч грудью. Вместо этого зафиксировали игру рукой, Безбородов удалил", - пишет сайт.

При этом матч "Ахмат" - ЦСКА был назван "скандалом тура".

"Тур выдался боевитым, в шести из семи матчей с голами забивали обе команды. Но на первом плане не только результативность. Судьи РПЛ часто оказываются в антисборной. В этом туре самая жесткая ошибка случилась в поединке "Ахмата" и ЦСКА. Безбородов сначала посмотрел на сэйв Акинфеева после пенальти, а затем пошел к монитору, чтобы удалить Гайича и назначить еще один удар в сторону ворот ЦСКА. Даже если бы эта ошибка была единственной, то она осталась бы результативной и дикой. В РФС признали ляп арбитра. Безбородов не имел права давать "Ахмату" право перебить пенальти. Главный судья и его помощники стали антигероями странного поединка", - говорится в статье.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ