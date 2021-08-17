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Казахстанский форвард московского "Кайрата" заинтересовал российские клубы

Казахстанский форвард московского "Кайрата" заинтересовал российские клубы
Вячеслав Швырев. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Россия

Нападающий молодежной сборной Казахстана по футболу Вячеслав Швырев, выступающий за московский "Кайрат", может продолжить карьеру в российском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации источника, 20-летний форвард попал в сферу интересов команд НФЛ.

"После яркого старта в ПФЛ Вячеслав Швырев приковал к себе взгляды российских клубов ФНЛ. Одним из тех, кто готов рассмотреть приглашение молодого форварда, да еще и вписывающегося в рамки возрастного лимита лиги, является "Ротор", - пишет источник.

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Напомним, Швырев забил четыре гола в четырех играх за "Кайрат-Москва" в чемпионате ФНЛ-2 группы 2. Также он лидирует в гонке бомбардиров Кубка России, где он забил четыре гола в трех играх.

20-летний Швырев начинал карьеру в 2018 году в составе алматинского "Кайрата". На уровне КПЛ сыграл 28 матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Метки:
Кайрат-Москва Россия Кайрат ФК Футбольные трансферы

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