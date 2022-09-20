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Казахстанец прокомментировал дебют с победным голом за российский клуб

Казахстанец прокомментировал дебют с победным голом за российский клуб
@ПФК "Кубань"

Казахстанский форвард Алексей Щеткин прокомментировал свой дебют за российский клуб "Кубань", сообщает корреспондент Vesti.kz.

31-летний форвард забил первый мяч в дебютной встрече за "Кубань" и принес краснодарскому клубу победу в матче первой лиги против "Арсенала".

"Команда сильно переживала, что на протяжении пяти игр не могла выиграть. Мы общаемся между собой, поддерживаем друг друга и знаем, что мы - неплохая команда, которая способна на большее. Сегодня мы играли в свой футбол, создавали моменты и заслуженно победили. Предпосылок к нашему успеху было намного больше. Надеюсь, эта победа поможет нам в психологическом плане. Теперь будет намного легче готовиться к следующей игре. Не будет витать это напряжение. Дальше должно быть все хорошо!

"Арсенал" - хорошая команда, но мы здорово сегодня вылетали в контратаки. Я должен был забивать в первом тайме, но рад, что все-таки исправился во втором. Всю неделю мы наигрывали стандарты. Этот ход сработал.

Благодарю всех болельщиков за поддержку. Это был мой первый матч в составе "Кубани", и мне очень понравилась атмосфера на стадионе. Пусть так будет теперь всегда!" - цитирует Щеткина пресс-служба краснодарцев.

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Метки:
Щеткин Алексей Казахстанцы за границей

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