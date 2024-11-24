Казахстанец признан лучшим игроком матча в РПЛ после сравнения с Месси

Статистический сайт Flashscore.com оценил игру казахстанского нападающего "Ахмата" Максима Самородова в матче с "Крыльями Советов", передает Vesti.kz.

Игра в рамках 16-м туре российской премьер-лиги прошла в Самаре и завершилась поражением "Ахмата" (1:2).

Flashscore оценил игру Самородова в 7,5 баллов, что стало лучшей оценкой в составе "Ахмата".

Напомним, Максим стал автором единственного гола грозненской команды в этой игре, после которого его сравнили с Лионелем Месси. Этот мяч стал первым для него в РПЛ.

В этом сезоне Самородов сыграл за "Ахмат" 14 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Его клуб на данный момент идет на предпоследнем, 15-м месте, в турнирной таблице чемпионата России.