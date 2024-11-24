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Казахстанец признан лучшим игроком матча в РПЛ после сравнения с Месси

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Казахстанец признан лучшим игроком матча в РПЛ после сравнения с Месси ©ФК "Ахмат"

Статистический сайт Flashscore.com оценил игру казахстанского нападающего "Ахмата" Максима Самородова в матче с "Крыльями Советов", передает Vesti.kz.

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Статистический сайт Flashscore.com оценил игру казахстанского нападающего "Ахмата" Максима Самородова в матче с "Крыльями Советов", передает Vesti.kz.

Игра в рамках 16-м туре российской премьер-лиги прошла в Самаре и завершилась поражением "Ахмата" (1:2).

Flashscore оценил игру Самородова в 7,5 баллов, что стало лучшей оценкой в составе "Ахмата".

Напомним, Максим стал автором единственного гола грозненской команды в этой игре, после которого его сравнили с Лионелем Месси. Этот мяч стал первым для него в РПЛ.

В этом сезоне Самородов сыграл за "Ахмат" 14 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Его клуб на данный момент идет на предпоследнем, 15-м месте, в турнирной таблице чемпионата России.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3 Локомотив М 16 11 1 4 32-23 34
4 Динамо М 16 9 4 3 32-18 31
5 Спартак М 16 9 4 3 30-14 31
6 ЦСКА М 16 8 3 5 25-12 27
7 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9 Акрон Тл 16 4 4 8 19-33 16
10 Крылья Советов 16 4 3 9 15-24 15
11 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
12 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
13 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8

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Самородов Максим Ахмат ФК Футбол Премьер-лига России

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