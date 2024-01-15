Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Россия
Комментарии

Казах с опытом игры за сборную перешел в российский клуб

Казах с опытом игры за сборную перешел в российский клуб
©ФК "Окжетпес"

Казахстанский футболист Бексултан Шамши перешел в "Ротор". Соглашение с ним подписано на полгода, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу волгоградского клуба.

23-летний защитник начинал карьеру в "Ордабасы". Впоследствии выступал за "Академию Онтустик" и "Туран". В сезоне-2020/2021 перешел в столичный СДЮСШОР-8.

Его последним клубом был кокшетауский "Окжетпес", за который провел 20 матчей в сезоне 2023 года, результативными действиями не отметился. Вызывался в сборные Казахстана до 15, 16, 17, 18 и 19 лет.

Бексултан будет выступать за "Ротор" под номером 3.

Отметим, что волгоградцы выступают во втором российском дивизионе.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Ротор ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Гандбол

Реклама

Новости
Сегодня , 14:59
Россия
©ФК "Окжетпес" Казах с опытом игры за сборную перешел в российский клуб
Вчера , 23:55
Россия
©ФК "Тобол" Экс-вратарь "Тобола" может перейти в "Рубин"
Вчера , 22:00
Россия
©ФК "Окжетпес" "Ротор" близок к трансферу казахстанского игрока
Вчера , 21:30
Россия
©ФК "Зенит" "Гениальный ответ". Российские СМИ отметили юмор Алипа
Вчера , 20:30
Россия
© ФК "Пари Нижний Новгород" В России подтвердили трансфер игрока сборной Узбекистана в "Кайрат"
Вчера , 19:00
Россия
©ФК "Кайрат" Стала известна сумма трансфера полузащитника "Кайрата" в российский клуб
Вчера , 18:30
Россия
©КФФ Российский клуб намерен подписать игрока сборной Казахстана
Вчера , 17:31
Россия
©ФК "Зенит" Конкурент Алипа покинул "Зенит" и перешел в другой клуб РПЛ
Вчера , 16:00
Россия
©fcdinamo.ge "Астана" перехватила африканского нападающего у клуба РПЛ
Вчера , 07:24
Россия
©ФК "Зенит" Нуралы Алип рассказал о подарке от жены на день рождения
12 января, 21:30
Россия
©EC Bahia Роналдо официально сменил клуб
12 января, 14:44
Россия
©ФК "Локомотив" Игрок сборной России отреагировал на "интерес" со стороны "Бешикташа" Зайнутдинова
12 января, 12:20
Россия
©ФК "Пари Нижний Новгород"© От интереса "Дженоа" до критики в сборной. Зачем "Кайрат" подписывает узбекского латераля из РПЛ
11 января, 08:15
Россия
©ФК "Спартак" Чемпион КПЛ попал в любопытную ситуацию и привлек внимание российского СМИ
10 января, 23:26
Россия
©ФК "Астана" Российский клуб объявил о назначении экс-тренера "Астаны": он был дисквалифицирован в Казахстане
10 января, 22:56
Россия
©ФК "Кайрат" Георгий Жуков сравнил зарплаты в Казахстане и Европе
10 января, 13:40
Россия
©ФК "Зенит" Алипу вынесли вердикт в "Зените" после прихода конкурента из Бразилии
9 января, 23:51
Россия
©ФК "Зенит" Названо главное преимущество Алипа в "Зените"
9 января, 22:46
Россия
©ФК "Ахмат" Российский клуб объявил об уходе игрока сборной Казахстана
9 января, 21:28
Россия
©ФК "Краснодар" Друг Зайнутдинова присоединился к Алипу в "Зените"
8 января, 20:42
Россия
©ФК "Ростов" Бывший клуб Зайнутдинова подпишет Роналдо
8 января, 10:31
Россия
©ФК "Зенит" Конкурента Алипа из Бразилии шокировали по приезду на родину
6 января, 23:00
Россия
©ФК "Зенит" В России раскритиковали конкурентов Алипа по "Зениту"
6 января, 19:25
Россия
©ФК "Ахмат" Защитник сборной Казахстана перейдет из клуба РПЛ в "Астану" - подробности
6 января, 11:37
Россия
©ФК "Зенит" Вина Алипа? Бразилец из "Зенита" узнал плохие новости от сборной
6 января, 08:19
Россия
©fc-zenit.ru Лидер сборной Казахстана узнал свое грозное прозвище в "Зените"
5 января, 21:07
Россия
©ФК "Зенит" Алипа назвали самым бесячим защитником чемпионата России
5 января, 18:58
Россия
©КФФ Зайнутдинов одобряет. Кто может стать новым другом Алипа в "Зените"?
5 января, 09:21
Россия
©ФК "Зенит" "Вообще рядом не стоят". Алипа сравнили с конкурентом из Бразилии
5 января, 08:51
Россия
©ФК "Флумененсе" "Зенит" подписал нового конкурента для Нуралы Алипа

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus