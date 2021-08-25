"Кайрат-Москва" потерпел крупное поражение в элитном раунде Кубка России

"Кайрат-Москва" стартовал в элитном раунде Кубка России, сообщают Vesti.kz.

В матче первого тура подопечные Евгения Коструба принимали на своем поле волгоградский "Ротор", за который выступает форвард сборной Казахстана Алексей Щеткин, на данный момент восстанавливающийся после травмы.

Встреча завершилась поражением хозяев со счетом 0:3. Дубль оформил Никита Маляров, отличившийся на 23-й и 40-й минутах, еще один гол на счету Андрея Чуканова на 71-й.

Отметим, что этим поражением "Кайрат-Москва" прервал серию из четырех побед.

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