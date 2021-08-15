"Кайрат-Москва" обыграл "Зенит-2" в матче с пенальти. Швырев снова забил

Футбольный клуб "Кайрат-Москва" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом-2" в рамках пятого тура чемпионата России - ФНЛ-2 группы 2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.

Первыми счет в матче открыли гости. На девятой минуте игры Вячеслав Швырев вывел "Кайрат-Москва" вперед. Для него этот мяч стал четвертым в текущем сезоне.

"Зенит-2" сумел отыграться во втором тайме, забив с пенальти (55-я).

Победу же "Кайрат-Москва" принес Сергей Пряхин, отличившийся на 83-й минуте игры.

Для "Кайрат-Москва" эта победа стала второй в сезоне, команда набрала семь очков и поднялась на третье место в группе. У "Зенита-2" осталось четыре балла и восьмая строчка.

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