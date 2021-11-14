"Кайрат-Москва" дважды отыгрался, но проиграл лидеру чемпионата России

Футбольный клуб "Кайрат-Москва" потерпел поражение от "Ленинградца" в 22-м туре чемпионата России - ФНЛ-2, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Центральный" и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. При этом по ходу игры "черно-желтые" дважды отыгрывались, но пропустили решающий гол на 88-й минуте.

В составе "Кайрат-Москва" отличились Меделхан и Абдулла.

Для "алматинцев" это поражение стало вторым кряду, команда с 23 очками занимает шестое место в таблице группы 1. "Ленинградец" идет вторым.