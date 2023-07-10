Испанский специалист предрек бывшему тренеру "Кайрата" успех в российском клубе

Бывший тренер "Рубина" испанец Рауль Рианчо в интервью "РБ Спорт" заявил, что экс-наставник "Кайрата" Курбан Бердыев все еще в отличной форме и проведет великолепный сезон в махапчкалинском "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Бердыев - великий тренер, таких в России было мало. За те годы, что я был рядом с ним, я многому научился, и для меня было большой честью работать рядом с Курбанов Бекиевичем. Я уверен, что он продолжает находиться в хорошей форме и отлично разбирается в футболе. Я уверен, что он проведет отличный сезон в "Динамо", - сказал Рианчо.

Последним местом работы Бердыева был "Сочи", который он покинул в апреле. Ранее специалист также возглавлял казанский "Рубин" и "Ростов". В 2021 и 2022 году Бердыев тренировал "Кайрат".

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