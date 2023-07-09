Интерес от "Сочи" и "Трабзонспора". В России высказались о будущем Алипа

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип с высокой вероятностью продолжит карьеру в "Зените". Нынешний статус игрока в клубе оценили российские СМИ.

"Переход Алипа в "Зенит" изначально вызывал сомнения. Видимо, вопросы были и у боссов "сине-бело-голубых". Поэтому петербуржцы сначала арендовали защитника и только затем выкупили у "Кайрата" за 2 млн евро. Алип достаточно редко появляется на поле и в прошлом сезоне провел лишь 539 минут в РПЛ. Правда это не мешает защитнику вызываться в сборную Казахстана и вполне успешно за нее выступать. Нуралы пропустил из-за дисквалификации первый матч отбора на ЕВРО-2024 против Словении (1:2). Зато потом вместе с ним команда Магомеда Адиева выдала серию из трех побед, в том числе и над Данией (3:2). Во всех трех играх Алип выходил на поле в старте.

Успешная игра за сборную не осталась незамеченной. В июне сообщалось об интересе к Алипу со стороны "Сочи" и даже турецкого "Трабзонспора". Однако сейчас разговоры о возможном уходе защитника поутихли. На сегодняшний день у Сергея Семака достаточно богатый выбор центральных защитников: Роберт Ренан, Родригао, Дмитрий Чистяков и, собственно, Алип. В случае чего, в центре обороны также могут подстраховать Дуглас Сантос и Вильмар Барриос", – пишет автор сайта "Спорт день за днем".

Напомним, 23-летний футболист присоединился к "Зениту" в феврале 2022 года. В прошлом сезоне центрбэк провел 13 матчей в различных турнирах.

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