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"Игрокам внушают мысль". Источник - о роли Березуцкого и Бабаяна в ЦСКА

"Игрокам внушают мысль". Источник - о роли Березуцкого и Бабаяна в ЦСКА
Григорий Бабаян. Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Россия
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ЦСКА действительно пока, по всей видимости, не будет искать нового главного тренера. Московский клуб начнет готовиться к новому сезону с Алексеем Березуцким в качестве исполняющего обязанности главного тренера, сообщает "РБ Спорт".

Помогать Березуцкому будет Григорий Бабаян, который ранее возглавлял казахстанский "Тобол". По имеющимся данным, игрокам внушают мысль, что Березуцкий является полноправным тренером команды.

Березуцкий сменил на посту главного тренера ЦСКА Ивицу Олича. Хорватский специалист возглавил команду во второй части прошлого сезона, но в июне был неожиданно освобожден от обязанностей.

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев уже не исключил, что Березуцкий будет утвержден в качестве главного тренера команды.

Напомним, ранее сообщалось, что "армейцы" заинтересованы в сотрудничестве с бывшим тренером "Уотфорда" и "Эвертона" Марку Силвой.

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Метки:
ЦСКА Бабаян Григорий Премьер-лига России Казахстанцы за границей

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