Игрок сборной Казахстана высказался о своем будущем в российском клубе

Защитник сборной Казахстана Лев Скворцов прокомментировал, останется ли он в подмосковных "Химках", передают Vesti.kz.

Команда казахстанца в этом сезоне выиграла первую лигу и вышла в российскую премьер-лигу.

"Еще не знаю, останусь ли в "Химках". Сейчас ведутся переговоры, дальше видно будет. Есть ли варианты? Лучше с агентом разговаривать. Официально мой контракт уже закончился, но там есть различные опции, он может продлиться при определённых условиях. Мы уже разговаривали, пока не знаю, что будет. Хотел бы остаться? Для меня важно играть, а дальше будет видно", — цитирует Скворцова Metaratings.ru.