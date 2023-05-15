Игрок сборной Казахстана узнал об условии остаться в клубе РПЛ

Подмосковные "Химки" продлят соглашение с 23-летним защитником сборной Казахстана Львом Скворцовым только при сохранении прописки в российской премьер-лиге (РПЛ), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Metaratings.ru.

Отмечается, что в ином случае Скворцов и ряд других игроков "Химок" будут искать другие варианты продолжения карьеры.

Скворцов перешел в "Химки" из "Турана" в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона. В чемпионате России он провел пять матчей без результативных действий.

26 марта Скворцов дебютировал за сборную Казахстана в матче квалификации Евро-2024 против Дании (3:2) и провел на поле 56 минут.

"Химки" располагаются на предпоследнем, 15-м месте в таблице РПЛ, набрав 18 очков в 27 матчах. Следующую игру подмосковный клуб проведет на выезде с "Ахматом" 20 мая.

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