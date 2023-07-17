Игрок сборной Казахстана сыграл в чемпионате России

Защитник сборной Казахстана по футболу Лев Скворцов провел матч за российский клуб "Химки", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче первого тура первой лиги чемпионата России "Химки" играли на выезде с "Тюменью".
На 13-й минуте Илья Прохоров ударом с пенальти вывел "Тюмень" вперед. Александр Руденко на 41-й минуте, также с одиннадцатиметрового сравнял счет.
Победу хозяевам поля принесли голы Александр Коротаев (50-я минута) и Евгений Татаринов (76) - 3:1.
Скворцов, вышел на поле на 55-й минуте. На 79-й минуте казахстанец был наказан желтой карточкой.
Отметим, что в составе сборной Казахстана Скворцов провел три матча.
Загрузка матч-центра...
Реклама