Игрок сборной Казахстана назвал самые главные победы в российском клубе

Защитник "Ахмата" и сборной Казахстана Марат Быстров в эфире программы "Наши иностранцы" на МАТЧ ПРЕМЬЕР назвал самые главные победы клуба в прошедшем сезоне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Ахмат", набрав 50 очков, занял пятое место в РПЛ сезона-2022/23.

- Обыграть "Зенит" (2:1) в Петербурге дорогого стоит. Плюс победа в Краснодаре (3:2) на последних секундах.

Я большее удовольствие получаю, когда отдаю передачи, а не когда забиваю. Так повелось с детства.

Все детство болел за ЦСКА, а отец - за "Спартак". Сейчас я болею за "Ахмат". Я просто хотел играть в футбол. Для этого терпел и работал, - сказал Быстров.

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В РПЛ-2022/23 он провел 20 матчей.

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