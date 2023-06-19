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Футболиста "Спартака" приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение на брата

Футболиста "Спартака" приговорили к 1,5 годам тюрьмы за нападение на брата
©instagram.com/qpromes

Футболисту московского "Спартака" Квинси Промесу грозит 18 месяцев тюрьмы за нападение ножом на своего двоюродного брата в июле 2020 года после ссоры из-за украденного ожерелья у тети. Прокуратура требовала два года лишения свободы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на AD.

Суд обвиняет Промеса, помимо прочего, в том, что он не пришел ни на одно из слушаний, не выполнил свою образцовую роль профессионального футболиста и ни о чем не сожалеет. Напротив, он гордился тем, что сделал. Промес также пытался переложить вину на кого-то другого. Суд постановил, что телефонные разговоры, перехваченные в ходе другого расследования, в которых Промес рассказывает о поножовщине, могут быть использованы в качестве доказательств по данному делу.

Нападающий находится в расположении "Спартака" в России, из-за чего его арест пока невозможен. 

31-летний Промес выступает за московский клуб с 2021 года, также его цвета защищал в период 2014-2018 годов. Еще в его карьере были испанская "Севилья", нидерландские "Аякс", "Гоу Эхед Иглз" и "Твенте".

Вызывался в сборную Нидерландов с 2014 по 2021 год.

В минувшем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) провел 27 матчей за "красно-белых", забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Спартак Москва Премьер-лига России

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