Футболист ЦСКА восхитился гостеприимством казахов

Футболист московского ЦСКА Константин Кучаев дал интервью "СЭ", в котором рассказал о поездке в Казахстан, где был поражен местным гостеприимством, передают Vesti.kz. И все благодаря усилиям своего одноклубника Бахтиера Зайнутдинова.

- Ты говорил, что зимой провел самый насыщенный отпуск в жизни, но больше всего понравилось в Казахстане. Страшно представить, какие еще места посетил.

- Дубай и Мальдивы. Вот на Мальдивах понравилось меньше всего. А в Казахстане меня поразило гостеприимство. Я такого не встречал ни у нас в стране, ни где-либо еще! Все люди нереально отзывчивые, добрые и готовы помочь, хотя видят тебя впервые в жизни.

- Например?

- Когда только приехали в Казахстан, Баха (Бахтиер Зайнутдинов) спросил, где мы остановились. Рассказал ему название отеля и спросил, где можно покушать. Он скинул какие-то рестораны, я ответил: "Доберемся только завтра вечером, а сейчас пойдем в ресторан при отеле. Мы с дороги, никуда ехать не хочется, на следующий день сходим в твои места".

Он ответил: "А, ну все. У меня там друг работает, туда-сюда, я ему скажу". Я не понял: что он хотел ему сказать-то? В итоге мы покушали - я прошу счет, а мне говорят: "За вас заплатили. Добро пожаловать в Казахстан". На следующий день - то же самое, но уже в другом ресторане. После этого сказал Бахе: "Спасибо, но мне как-то неудобно уже - больше не надо!" В итоге в следующем месте все повторилось снова.

Потом мне пришла посылка в Казахстан, нужно было забрать ее у друга Бахи. Так он мне сам позвонил: "Скажи, куда и когда ее привезти, я все сделаю". Хотя это я под него должен подстраиваться.

Был поражен всем этим вещам.

- Назови лучшее место на Земле, где ты был? Кроме Казахстана.

- Рязань, конечно (Кучаев там родился).

Напомним, что Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В нынешнем сезоне российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 18 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"