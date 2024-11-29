Футболист клуба РПЛ отреагировал на критику Черчесова

Полузащитник казанского "Рубина" Никола Чумич в интервью "Матч ТВ" отметил, что игры в чемпионате России отличаются высоким темпом и обилием жестких единоборств, что делает выступления здесь особенно сложными, сообщают Vesti.kz. Ранее главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что скорости в РПЛ отличаются от тех, которые команды показывают в европейских чемпионатах

26-летний сербский хавбек присоединился к "Рубину" в 2023 году. До этого он играл за швейцарский "Люцерн", сербскую "Войводину" и испанский "Спортинг" из Хихона.

- Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов заявил, что скорости в РПЛ намного ниже, чем в европейских чемпионатах. Вы согласны с ним?

- Я играл в Испании, Швейцарии и Сербии, поэтому могу сказать, что российский чемпионат очень сильный. В РПЛ очень тяжело играть: много единоборств и очень высокий темп игры. О вашем чемпионате ничего плохого сказать не могу, только хорошие слова, - сказал Чумич "Матч ТВ".

Напомним, Черчесов в июне этого года возглавил сборную Казахстана. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей (все в Лиге наций), сыграв один раз вничью и пять встреч проиграв со счетом 0:15.