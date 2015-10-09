Футболист с казахстанскими корнями подписал контракт с победителем Лиги чемпионов

Полузащитник сборной Армении и российского "Краснодара" Эдуард Сперцян перешел в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

Сперцян подписал контракт с "Аль-Ахли"

Как сообщает авторитетный арабский журналист Ахмед Аль-Лукан из издания "Аль-Риядия", 26-летний футболист прошёл медицинское обследование в Португалии и подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии.

Соглашение рассчитано на четыре года и включает опцию продления ещё на один сезон.

Ожидается, что Сперцян присоединится к новой команде на предсезонном сборе, который "Аль-Ахли" проведёт в Австрии.

Ранее журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

Статистика Сперцяна в "Краснодаре"

Эдуард Сперцян является воспитанником "Краснодара". Вместе с "быками" игрок в сезоне-2024/25 стал чемпионом России.

В сезоне-2025/26 Сперцян принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 18 результативных передач. Полузащитник обновил рекорд по количеству голевых передач за "быков" в одном сезоне (17) и повторил рекорд высшего дивизиона чемпионата России по этому показателю (16).

Портал Transfermarkt оценивается рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Что связывает Сперцяна с Казахстаном?

У Эдуард есть казахстанские корни. Отец Сперцяна - армянин по национальности, а мать - имеет русско-немецкие корни, известно, что она родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан) и имела девичью фамилию Экман.

В июне 2026 года в Ереване состоялся товарищеский матч между сборными Армении и Казахстаном (1:1), в котором Сперцян отметился забитым голом.

"Аль-Ахли" — саудовский футбольный клуб из города Джидда, выступающий в Саудовской Премьер-лиге. За свою историю клуб четырежды выигрывал чемпионат страны и 13 раз Кубок короля. В 2025 и 2026 годах клуб стал победителем Элитной Лиги чемпионов АФК.

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