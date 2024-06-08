Футболист "Арсенала" станет одноклубником Алипа

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
Питерский "Зенит" проявляет интерес к вратарю тульского "Арсенала" Никите Кокареву и готовит ему предложение, передает Vesti.kz со ссылкой на euro-football.ru.
В минувшем сезоне Кокарев провел за "Арсенал" 31 матч, пропустил 20 голов и 16 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. "Пушкари" в этом сезоне не смогли выйти в российскую премьер-лигу, уступив по сумме двух стыковых матчей нижегородскому "Пари НН" (2:3).
Следующий сезон команда из Тулы проведет в Первой лиге.
Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Кокарева в 450 тысяч евро.
Напомним, что за "Зенит" с 2022 года играет защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.
Реклама