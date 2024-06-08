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Футболист "Арсенала" станет одноклубником Алипа

Футболист "Арсенала" станет одноклубником Алипа
©ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" проявляет интерес к вратарю тульского "Арсенала" Никите Кокареву и готовит ему предложение, передает Vesti.kz со ссылкой на euro-football.ru.

В минувшем сезоне Кокарев провел за "Арсенал" 31 матч, пропустил 20 голов и 16 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. "Пушкари" в этом сезоне не смогли выйти в российскую премьер-лигу, уступив по сумме двух стыковых матчей нижегородскому "Пари НН" (2:3).

Следующий сезон команда из Тулы проведет в Первой лиге.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Кокарева в 450 тысяч евро.

Напомним, что за "Зенит" с 2022 года играет защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

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Метки:
Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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