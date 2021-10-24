Форвард сборной Казахстана покинет российский клуб и вернется в КПЛ

Форвард сборной Казахстана по футболу Алексей Щеткин с большой долей вероятности покинет волгоградский "Ротор" и вернется в КПЛ, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Тень отца Гурмана", нападающий продолжит карьеру в "Актобе".

В текущем сезоне Щеткин провел восемь матчей за "Ротор", но результативными действиями не отметился.

В прошлом сезоне казахстанец провел за "Ротор" пять матчей в РПЛ. Нападающий отметился победным голом в ворота грозненского "Ахмата", а также забил мяч в выездном поединке против "Сочи".

У Vesti.kz есть Telegram-канал. Это быстрый и удобный способ получать главные новости спорта прямо на телефон.

За всем самым актуальным о спорте можно следить и в Instagram. Подписывайтесь на @vestikzsport