"Это футболист Лобановского". Адиев - о Зайнутдинове и интересе "Аталанты"

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев в интервью "Чемпионату" высоко отозвался об уровне игры полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова.
- Зайнутдинов. Были слухи про "Аталанту". Потянул бы?
- Баха действительно по-своему уникальный игрок. Это футболист Лобановского, который любил в свое время тех, кто может без проблем закрывать разные позиции. В том киевском "Динамо" Лобановского Зайнутдинов бы играл. Это уникальные возможности: куда человека ни поставь, он ниже определенного уровня не играет. Не знаю, насколько серьезны слухи про "Аталанту", но Баха - тренерский игрок, и многие тренеры хотели бы в своей команде видеть именно такого футболиста.
Напомним, Зайнутдинов получил повреждение в матче Лиги наций против Беларуси. Ранее стали известны сроки его восстановления.
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