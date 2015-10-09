Экс-тренер сборной Казахстана высказался о своей карьере в РПЛ

Бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал свой период работы в "Крыльях Советов" и игровом стиле, передают Vesti.kz.

"Крылья Советов" ушли на зимний перерыв на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Самарцы набрали 17 очков в 18 турах.

"Мне никогда не доставались легкие проекты. Когда я приходил в Самару, то для меня это был большой вызов. Я думал, что будет намного легче. Но губернатор и Дмитрий Николаевич Яковлев поверили в меня, хочу сказать им спасибо. В "Химках" был интересный опыт с тем подбором игроков. Меня как тренера ассоциируют с оборонительным футболом. Я давно хочу от этого ярлыка уйти. В "Химках" это получилось сделать в каком-то роде. Здесь, в "Крыльях Советов" пришлось снова играть от обороны. Везде есть свои трудности, но без них, наверное, я бы не работал в таких командах", — сказал Адиев.

Напомним, что Магомед Адиев хорошо знаком с казахстанским футболом. В сезоне-2021/22 он возглавлял карагандинский "Шахтёр", а в период с 2022 по 2024 год работал главным тренером сборной Казахстана, став самым успешным наставником в истории национальной команды. Под его руководством сборная вышла в стыковые матчи квалификации Евро-2024 и выиграла третий дивизион Лиги наций, обеспечив себе повышение в классе.

