Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Россия
Сегодня 19:50
 

Экс-тренер "Кайрата" взбешен судейством в РПЛ. Его обыграла команда Самородова и Черчесова

  Комментарии

Поделиться
Экс-тренер "Кайрата" взбешен судейством в РПЛ. Его обыграла команда Самородова и Черчесова Алексей Шпилевский. Фото: ФК "Пари Нижний Новгород"©

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Алексей Шпилевский высказался о поражении в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (1:2), передают Vesti.kz

Поделиться

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Алексей Шпилевский высказался о поражении в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (1:2), передают Vesti.kz

Бывший тренер "Кайрата" намекнул на спорные решения судей. На 43-й минуте Усман Ндонг реализовал пенальти, однако после перерыва Хуан Босельи восстановил равновесие (69-я). Победный гол "Ахмату" принес Мануэл Келиану, отличившийся на 94-й минуте компенсированного времени — 2:1.

"Не хотел бы этот беспредел комментировать. Все всё видели, что я могу ребятам сказать? Они расстроенные и поникшие. Доволен командой первые десять минут и весь второй тайм. Меня не устроила пассивность некоторых футболистов. Я ожидаю от них борьбы", — сказал Шпилевский в эфире "Матч ТВ". 

Нападающий сборрной Казахстана Максим Самородов провел в этой игре за "Ахмат" 65 минут и вскоре был заменен. 

"Ахмат" набрал 12 очков в девяти матчах РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Отметим, что команду тренирует экс-тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. В активе "Пари НН" осталось шесть набранных очков. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке.

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
21 сентября 20:30   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Манчестер Сити
Манчестер Сити
(Манчестер)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Манчестер Сити
Проголосовало 133 человек

Реклама

Живи спортом!