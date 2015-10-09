Экс-тренер "Кайрата" взбешен судейством в РПЛ. Его обыграла команда Самородова и Черчесова

Главный тренер "Пари Нижний Новгород" Алексей Шпилевский высказался о поражении в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским "Ахматом" (1:2), передают Vesti.kz.

Бывший тренер "Кайрата" намекнул на спорные решения судей. На 43-й минуте Усман Ндонг реализовал пенальти, однако после перерыва Хуан Босельи восстановил равновесие (69-я). Победный гол "Ахмату" принес Мануэл Келиану, отличившийся на 94-й минуте компенсированного времени — 2:1.

"Не хотел бы этот беспредел комментировать. Все всё видели, что я могу ребятам сказать? Они расстроенные и поникшие. Доволен командой первые десять минут и весь второй тайм. Меня не устроила пассивность некоторых футболистов. Я ожидаю от них борьбы", — сказал Шпилевский в эфире "Матч ТВ".

Нападающий сборрной Казахстана Максим Самородов провел в этой игре за "Ахмат" 65 минут и вскоре был заменен.

"Ахмат" набрал 12 очков в девяти матчах РПЛ и поднялся на седьмое место в турнирной таблице. Отметим, что команду тренирует экс-тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов. В активе "Пари НН" осталось шесть набранных очков. Нижегородцы располагаются на 14-й строчке.