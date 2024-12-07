Экс-нападающий сборной Казахстана покинул российский клуб

Ростовский клуб СКА объявил об уходе 33-летнего казахстанского нападающего Алексея Щеткина, передают Vesti.kz.

О расставании с Щеткиным объявил официальный сайт российского клуба. Всего в составе ростовского СКА игрок провел шесть матчей.

Щеткин – воспитанник талдыкорганского "Жетысу". В Казахстане выступал за "Атырау", "Тараз", "Актобе", "Тобол", "Астану" и "Ордабасы". Всего в чемпионате Казахстана провёл 252 матча, в которых забил 63 мяча и выполнил 23 голевые передачи.

Ранее в России нападающий выступал за "Кубань» и "Ротор". Щеткин провел за сборную Казахстана 38 матчей и забил три гола.