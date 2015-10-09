Экс-игрок КПЛ выпал из окна и умер: ранее в него стреляли - СМИ

В Подмосковье (Россия) скончался бывший футболист московского ЦСКА Лайонел Адамс, выпавший из окна высотки, передают Vesti.kz со ссылкой на "Mash на спорте".

Трагический инцидент

По информации источника, Лайонел Адамс умер до приезда врачей. Футболист находился в гостях у бывшего игрока ялтинского "Рубина" Тимура Магомедова. Согласно данным СМИ, ранее оба спортсмена стали жертвами нападения неизвестных.

Предыстория нападения

В декабре 2025 года СМИ сообщали, что около 10 человек напали на Адамса и Магомедова. Словесный конфликт перерос в драку: в ходе инцидента Адамс получил пулевое ранение бедра и рваную рану губы. Очевидцы вызвали скорую помощь, и футболист был экстренно госпитализирован.

Карьера Адамса

Лайонел Адамс — воспитанник московского ЦСКА. С 2020 по 2022 годы он выступал в казахстанской премьер-лиге за "Каспий" и "Туран", а с 2023 по 2025 годы защищал цвета "Жетысу" и "Шахтёра". Последним клубом игрока стала "Алга" из чемпионата Кыргызстана.

