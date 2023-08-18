Экс-футболист "Спартака" возглавил клуб защитника сборной Казахстана

Российский специалист Мирослав Ромащенко назначен новым главным тренером футбольного клуба "Ахмат". Контракт подписан на три года, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу грозненцев.

49-летний Ромащенко ранее уже работал в грозненском клубе. С октября 2011 по май 2013 года он был ассистентом тогдашнего главного тренера Станислава Черчесова.

В его тренерский штаб вошли Андрей Сосницкий (старший тренер), Роберт Евдокимов (тренер), Александр Гончаров (тренер по физподготовке), Вадим Архидьяконских (тренер-аналитик).

Добавим, что Ромащенко был ассистентом Черчесова во многих клубах, а также в сборной России. Его игровая карьера прошла в белорусских клубах "Ведрич", "Днепр" (Могилев), российских командах "Уралмаш", "Спартак" (Москва).

За "Ахмат" с 2020 года выступает 31-летний защитник сборной Казахстана Марат Быстров.

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